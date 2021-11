La giornalista molestata: “Sporgerò denuncia, non solo la manata, tanti insulti”

All’interno di Repubblica troviamo una lunga intervista realizzata a Greta Beccaglia, giornalista di Toscana TV, molestata in diretta tv sabato. Ecco alcuni estratti:

“Ho avuto veramente paura. Anche perché quella manata non è stata l’unica molestia. Poco dopo si sono fermati due tifosi. Uno parlava della partita, quello accanto mi mangiava con gli occhi e continuava a dirmi “Come sei bella. Sei bellissima” con uno sguardo non so se allucinato o ubriaco. Ho avuto la forza di dirgli basta smettila. Intorno poca solidarietà tanti insulti che mi piovevano addosso. Micheletti? Lo so, ha sbagliato, non ha capito subito la gravità del gesto. Ma non crocifiggetelo è una persona d’oro”.

“La DIGOS sta visionando i filmati per identificare chi mi ha molestato. Sporgerò denuncia. Se tornerò a fare servizi sotto le curve? Ora sono sotto shock: rispondo che preferirei non andarci più”.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ: “BERARDI VUOLE LA FIORENTINA MA SI STA CHIEDENDO PERCHÈ L’OFFERTA VIOLA È COSI BASSA”