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Notizie Beccaglia Fiorentina

Feltri annuncia: "Apro una colletta per aiutare il tifoso della Fiorentina denunciato dalla Beccaglia"

26 dicembre 2022 12:22

Beccaglia contenta: "Tifoso mi ha umiliato sputandosi sulla mano prima di toccarmi, fatta giustizia"

21 dicembre 2022 12:20

Beccaglia: "Voglio la normalità, fare il mio lavoro e non essere ricordata per quella molestata"

04 dicembre 2021 14:01

Beccaglia: "Dopo Empoli ho vomitato tutto il giorno, ora mi danno della tro*a perchè ho denunciato"

03 dicembre 2021 13:39

Compagna molestatore: "E' dolce, un simpatico burlone. Non è nè un maniaco, nè un violentatore"

01 dicembre 2021 12:56

Greta Beccaglia: "Non perdono, l'indifferenza delle persone accanto è quella che mi ha fatto più male"

01 dicembre 2021 09:53

Sgarbi: "La Beccaglia si sta facendo pubblicità. Macchè violenza, è stata toccata per un secondo"

30 novembre 2021 13:33

Toscana Tv ha concordato una "pausa" per il conduttore che non ha difeso la collega aggredita

30 novembre 2021 10:04

Molestia a Greta: tifoso denunciato per violenza sessuale, si valuta il Daspo

30 novembre 2021 09:53

Identificato il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista sportiva. Attesa sul reato

29 novembre 2021 11:44

La giornalista molestata: “Sporgerò denuncia, non solo la manata, tanti insulti”

29 novembre 2021 09:22

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