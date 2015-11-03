Notizie Beccaglia Fiorentina

Feltri annuncia: "Apro una colletta per aiutare il tifoso della Fiorentina denunciato dalla Beccaglia"
26 dicembre 2022 12:22
Beccaglia contenta: "Tifoso mi ha umiliato sputandosi sulla mano prima di toccarmi, fatta giustizia"
21 dicembre 2022 12:20
Beccaglia: "Voglio la normalità, fare il mio lavoro e non essere ricordata per quella molestata"
04 dicembre 2021 14:01
Beccaglia: "Dopo Empoli ho vomitato tutto il giorno, ora mi danno della tro*a perchè ho denunciato"
03 dicembre 2021 13:39
Compagna molestatore: "E' dolce, un simpatico burlone. Non è nè un maniaco, nè un violentatore"
01 dicembre 2021 12:56
Greta Beccaglia: "Non perdono, l'indifferenza delle persone accanto è quella che mi ha fatto più male"
01 dicembre 2021 09:53
Sgarbi: "La Beccaglia si sta facendo pubblicità. Macchè violenza, è stata toccata per un secondo"
30 novembre 2021 13:33
Toscana Tv ha concordato una "pausa" per il conduttore che non ha difeso la collega aggredita
30 novembre 2021 10:04
Molestia a Greta: tifoso denunciato per violenza sessuale, si valuta il Daspo
30 novembre 2021 09:53
Identificato il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista sportiva. Attesa sul reato
29 novembre 2021 11:44
La giornalista molestata: “Sporgerò denuncia, non solo la manata, tanti insulti”
29 novembre 2021 09:22
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