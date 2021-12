Beccaglia: “Voglio la normalità, fare il mio lavoro e non essere ricordata per quella molestata”

La giornalista Greta Beccaglia è tornata a parlare nel corso della conferenza stampa organizzata dall’Associazione Stampa Toscana:

“Purtroppo in questi giorni e in queste ore sto ricevendo messaggi pieni di parolacce e minacce. Voglio tornare alla normalità, voglio tornare al mio lavoro. Non voglio essere ricordata come la giornalista molestata, bensì come la ragazza che se un giorno arriverà al suo obiettivo è per la sua professionalità, non per quello che mi è successo”.

INTANTO GAMBERINI PARLA DI FIORENTINA