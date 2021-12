Gamberini: “Vlahovic è come Toni, quando giocavamo sapevamo di partire da 1-0 per noi”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini;

“Vlahovic ricorda Toni? Hanno caratteristiche molto differenti, ma io ricordo che quando noi entravamo in campo e vedevamo arrivare Toni nel sottopassaggio, ci guardavamo negli occhi e sapevamo che eravamo 1-0 per noi. E lo stesso accade per Vlahovic. Dusan ha caratteristiche devastanti, quando attacca la porta è un bisonte che va a tutta velocità, imprendibile. Fase difensiva? La partita con il Milan è l’emblema del lavoro difensivo di Italiano, squadra cortissima con una linea che cercava sempre di rubare metri in avanti. E’ molto innovativo e fa vedere come sarà il calcio nel futuro”

