Nardella: “Commisso sta bene, ho ricevuto rassicurazioni. Lo aspetto presto a Firenze”

“Ieri ho sentito Joe Barone che mi ha tranquillizzato sullo stato di salute di Rocco Commisso. Mi fa molto piacere”. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rassicurato i tifosi viola sulle condizioni di salute del presidente della Fiorentina, tornato negli Stati Uniti per l‘aggravarsi di una polmonite con cui era già alle prese da diversi giorni. “Oggi rivolgo a Rocco un grande abbraccio virtuale ma soprattutto un messaggio per una pronta guarigione perchè lo vogliamo presto qui a Firenze di nuovo per festeggiare la nostra Fiorentina”, ha dichiarato Nardella, a margine di una iniziativa svoltasi quest’oggi a Firenze. Lo riporta il Corriere dello Sport

