Feltri annuncia: “Apro una colletta per aiutare il tifoso della Fiorentina denunciato dalla Beccaglia”

Il giornalista di Libero Vittorio Feltri ha parlato della sentenza che ha visto condannato un tifoso della Fiorentina per il caso Beccaglia. Queste le sue parole sul quotidiano: “Andrea Serrani percorrendo un tratto di strada adiacente all’impianto sportivo, si imbatte in una bella cronista televisiva, e non resiste alla tentazione di allungare la mano e di toccarle fugacemente il deretano. Non l’avesse mai fatto. La ragazza strilla come fosse stata colpita dalla bomba atomica. Denuncia l’incauto palpatore, quasi fosse stata vittima di uno stupratore. L’uomo è stato giudicato quale delinquente e i magistrati lo hanno condannato a un anno e mezzo di reclusione. Come se non bastasse, egli dovrà versare 10 mila euro alla signorina, Greta Beccaglia, e una somma identica all’Ordine dei giornalisti, dato che il culo sfiorato dalle dita di Serrani appartiene ad una iscritta alla corporazione dei pennaioli. Una sentenza così assurda credo sia l’unica emessa dalla magistratura. Per questo propongo di aiutare il colpevole di nulla a difendersi, raccogliendo i ventimila euro che ora è costretto a versare per la rapida violazione di una chiappa. Personalmente do volentieri inizio alla colletta versando 1000 euro a suo favore, sperando che altre persone perbene partecipino alla sottoscrizione. Alla collega palpata siamo pronti a regalare un paio di mutande di ghisa”.

