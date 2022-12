Intervistato da TLN il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha raccontato di giocare al fantacalcio proprio come fanno milioni di italiani. Queste le sue parole riportate dal sito SOSFanta: “Ho fatto una squadra fortissima quest’anno, se non vinco il fantacalcio smetto di giocare. In attacco ho Immobile, Lautaro e Berardi in una lega a 10, ho fatto un attacco mostruoso. Mi sono preso? Certo”.

