Gazzetta, la Fiorentina venderà Amrabat in caso di offerta importante, vale almeno 40 milioni

Il Mondiale ha messo in vetrina Sofyan Amrabat. Come riporta Gazzetta.it le ottime prestazioni del marocchino al Mondiale ne hanno fatto lievitare la quotazione di mercato, oggi stimabile in circa 40 milioni di euro. Di fronte ad un’offerta importante, spiega la rosea, la Fiorentina sarebbe disposta a suo malgrado a farlo partire. Sul fronte delle entrate i viola sono invece vigili su Jesper Karlsson, esterno d’attacco di proprietà dell’AZ Alkmaar.

CAMBI IN VISTA TRA I PALI DELLA FIORENTINA