Sgarbi: “La Beccaglia si sta facendo pubblicità. Macchè violenza, è stata toccata per un secondo”

A Radio 24 ha parlato l’onorevole Vittorio Sgarbi concentrandosi su quello che è successo alla giornalista Greta Beccaglia:

“E’ evidente che siamo davanti ad un atto di cattiva educazione, un atto maschilista. La molestia però è qualcosa di perdurante, quello è uno sfioramento durato meno di un secondo. Riflettete, se un omosessuale tocca il tuo culo lo denunci? Ho trovato una ragazza, che mi ha toccato il sedere, ho denunciato? Un atto goliardico non è né molestia né violenza sessuale. E’ stata sfiorata per meno di mezzo secondo. In conclusione non c’è nessuna violenza. Quella ragazza lì si è fatta pubblicità. Gliel’ha sfiorato il sedere”.

INTANTO LA JUVENTUS SEMPRE PIU’ NEI GUAI