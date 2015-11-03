Notizie Sgarbi Fiorentina

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Sgarbi: "Anche se fossero arrivati i soldi per lo stadio Franchi, gli eredi di Nervi avrebbero creato problemi"

22 aprile 2023 21:13

Sgarbi: "Restyling Franchi? È arrivata la botta dell'UE, i soldi del PNRR non ci sono più"

07 aprile 2023 17:05

Il servizio de Le Iene sullo stadio della Fiorentina: "Perchè lo paghiamo con i soldi pubblici?"

22 marzo 2023 01:26

Nardella risponde a Sgarbi: "Può dire quello che vuole ma l'alternativa sarebbe l'abbandono"

15 febbraio 2023 12:44

Sentite Sgarbi: "Va rivisto il progetto sul Franchi. Chiamerò il Soprintendente. Non voglio guerre"

15 febbraio 2023 10:13

Sgarbi si tappa la bocca: "Il nuovo stadio Franchi per la Fiorentina? Salvini mi ha proibito di parlarne"

15 dicembre 2022 21:35

Sgarbi dà ragione a Commisso: "Non vuole uno stadio antico, come guardare film in bianco e nero"

16 gennaio 2022 12:42

Sgarbi: "La Beccaglia si sta facendo pubblicità. Macchè violenza, è stata toccata per un secondo"

30 novembre 2021 13:33

Sgarbi: "È un errore clamoroso voler costruire un nuovo stadio. Si può intervenire sul Franchi"

27 dicembre 2019 14:47

Sgarbi sul Franchi: "Abbandonarlo è un'idiozia, la Fiorentina deve essere orgogliosa di giocarci dentro"

12 novembre 2019 19:13

Sgarbi: "I Della Valle hanno comprato la Fiorentina per poter ed immagine"

09 ottobre 2018 08:39

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