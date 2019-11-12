Sgarbi sul Franchi: "Abbandonarlo è un'idiozia, la Fiorentina deve essere orgogliosa di giocarci dentro"

Anche Vittorio Sgarbi si è espresso sull'abbandono del Franchi.

All'interno di un comunicato emesso oggi dal comitato "Vogliamo il Franchi", appaiono le parole del noto critico d'arte Vittorio Sgarbi: “Abbandonare il Franchi di Nervi? E’ peggio di un’idiozia, è una follia. Abbatterlo tutto o in parte neanche per idea, ha ragione il soprintendente Pessina. E’ un monumento degli anni ’20, nato con la passione per il calcio, e appartiene a una stagione architettonica sublime. Lasciarlo è condannarlo a morte. Firenze lo ammoderni, ma non tocchi la struttura. La Fiorentina deve essere orgogliosa di giocare in un tale capolavoro”.

Fonte: nove.firenze.it