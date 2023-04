Sgarbi: “Anche se fossero arrivati i soldi per lo stadio Franchi, gli eredi di Nervi avrebbero creato problemi”

Firenze, 22 aprile 2023 – E’ un fiume in piena il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che è intervenuto su due temi di grande attualità. Il ‘no’ della Commissione europea per parte dei fondi Pnrr sul restyling del Franchi (55 milioni) e la campagna promozionale della Venere di Botticelli, ritratta con immagini come la pizza, che hanno scatenato tante reazioni negative.

“Auspico che la Commissione europea trovi una soluzione, ma mi pare che questo ‘no’ sia perentorio”, per sbloccare la situazione “forse si potrebbe usare il nome di Firenze che va al di là della politica, il nome di Firenze potrebbe essere la chiave per indurre la Commissione europea a cambiare idea”. Poi dal punto di vista economico la partita “è in mano a Fitto”, ha spiegato Sgarbi.

“Inoltre ho ricevuto a lungo gli eredi di Nervi – ha aggiunto – i quali erano sul piede di guerra per questa ristrutturazione. Quindi, anche se fossero arrivati tutti i soldi, si sarebbe comunque aperto il problema relativo al restauro”.

