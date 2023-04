Sgarbi: “Restyling Franchi? È arrivata la botta dell’UE, i soldi del PNRR non ci sono più”

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura e sindaco di Sutri, ha così parlato del restyling del Franchi, tema caldo in casa Fiorentina: “Stavo parlando col sindaco Nardella a proposito dello stadio. Mediando tra conservazione e innovazione. Poi è arrivata questa botta dall’UE che non dipende certo da me. Pare che i soldi del Pnrr europeo non ci siano e qundi non so cosa succederà”.