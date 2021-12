Greta Beccaglia: “Non perdono, l’indifferenza delle persone accanto è quella che mi ha fatto più male”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha sentito telefonicamente Greta Beccaglia, giornalista 27enne molestata al termine di Empoli-Fiorentina. “Ha toccato il mio corpo senza averne il permesso, è stato scioccante e io sono stata fortunata. Ogni giorno accadono cose di questo tipo a ragazze che non hanno la possibilità di difendersi. Per questo la mia denuncia è anche per loro. La cosa che mi ha fatto più male è l’indifferenza delle persone lì attorno. Micheletti? Per me un padre professionale. Voleva dirmi di stare calma, di non spaventarmi. Infatti appena ha capito cosa stesse succedendo mi ha difesa”.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, KOKORIN CON LA VALIGIA PRONTA, A GENNAIO SARÀ ADDIO. NON PUÒ ESSERE IL VICE DI VLAHOVIC