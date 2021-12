Beccaglia: “Dopo Empoli ho vomitato tutto il giorno, ora mi danno della tro*a perchè ho denunciato”

È tornata a parlare a Open la giornalista Greta Beccaglia, dopo la molestia subita da un tifoso della Fiorentina a Empoli:

“Mi hanno ferito, questa vicenda mi ha fatto male. Mi sono sentita un oggetto. Mi aspettavo che fossero arrabbiati per la sconfitta della Fiorentina ma non che avessero un comportamento simile, ho avuto tanta paura. La cosa che mi ha fatto più male è stata l’indifferenza, molti lì presenti non mi hanno aiutata, si sono limitati a guardare imbarazzati. Ho vomitato tutto il giorno, non ho dormito. Mi dicono che sono una “tr*ia, o una putt*na, che ho distrutto la vita di un uomo, che me lo sono cercata”.

INTANTO ZAZZARONI CRITICA COMMISSO