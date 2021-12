Zazzaroni: “Commisso? Siamo stufi di denunce fatte a metà, sia più chiaro e faccia nomi”

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il giornalista Ivan Zazzeroni:

“Le parole di Commisso? Siamo tutti stanchi di denunce fatte così, senza fare nomi generiche. Il calcio non ha bisogno di queste cose, ma di chiarezza. Mi sta bene che Commisso ogni tanto spari ma bisogna adesso andare sul concreto. Troppi presidenti hanno attaccato il sistema calcio in modo superficiale per fare casino senza poi far nulla. Penso che Commisso possa aiutarci a fare qualcosa, viste le idee che ha e le risorse economiche. I rapporti di forza sono cambiati in questi anni”.

