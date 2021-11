Identificato il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista sportiva. Attesa sul reato

Il tifoso della Fiorentina che sabato sera, dopo la partita Empoli-Fiorentina, ha molestato la giornalista sportiva, Greta Beccaglia, è stato identificato dalla polizia di Empoli. Al momento si aspetta la denuncia della cronista sportiva per capire quale sarà il reato per l’uomo. Gli agenti lo hanno identificato incrociando il video della molestia cone quelli delle telecamere di sorveglianza dello stadio. Altri accertamenti sono in corso. Tuttavia, secondo quanto appreso, al momento, non vengono presi provvedimenti specifici verso di lui perché la polizia è in attesa della denuncia della giornalista, che per ora non risulta esser stata presentata alle autorità. La mancanza di questo atto, con la testimonianza della giovane cronista, renderebbe più difficile identificare anche gli altri tifosi che l’hanno molestata nella stessa circostanza fuori dallo stadio Castellani, sul lato di deflusso dei tifosi viola. Lo scrive la versione online del Corriere Fiorentino.

