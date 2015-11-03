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Notizie Greta Beccaglia Fiorentina

Greta Beccaglia: "Ricevo sempre foto di uomini nudi, mi dicono che ho rovinato la vita di un uomo"

21 dicembre 2022 23:42

Molestia a Greta Beccaglia dopo Empoli-Fiorentina, uomo condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza

20 dicembre 2022 14:06

Lettera di Luciana Littizzetto al molestatore di Greta: "Cretino, come ci si sente ad essere braccato?"

06 dicembre 2021 16:24

Dopo la Beccaglia, un fotografo di Cosenza denuncia atti di bullismo per il suo aspetto fisico

06 dicembre 2021 14:27

Il tifoso che ha molestato Greta costretto a trasferirsi in località segreta: "Ho paura per mia figlia"

04 dicembre 2021 14:11

Paola Ferrari: "Anche io sono stata molestata come Greta, io gli avrei dato una borsettata"

03 dicembre 2021 23:51

70 donne a cena nel ristorante dell'uomo che ha molestato Greta per vicinanza dopo le offese

03 dicembre 2021 21:13

Interviste tutti i giorni, uomo trattato come peggior criminale. Cosi la gente si è stufata di Greta

03 dicembre 2021 20:53

La confessione di Greta: "Non dormo da tre giorni dopo quello che mi è successo ad Empoli"

03 dicembre 2021 16:02

Tutti pazzi per Greta, è boom social. Quasi 100 mila followers, sabato ne aveva 8 mila

01 dicembre 2021 12:33

Giorgia Rossi: "All'animale molestatore della Beccaglia avrei tirato un colpo ben assestato"

01 dicembre 2021 12:09

Greta Beccaglia: "Micheletti? Un padre professionale, appena ha capito la situazione mi ha difesa"

01 dicembre 2021 10:27

Il servizio delle Iene sulla molestia a Greta Beccaglia, intervistato l'uomo: "Scusate, ho sbagliato"

30 novembre 2021 23:35

Daspato per 3 anni, in attesa del processo, il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia

30 novembre 2021 13:02

L'uomo che ha molestato Greta rischia fino a 12 anni di carcere: "Una goliardata post partita"

30 novembre 2021 12:37

Molestia a Greta, parla il conduttore: "Ho sbagliato solo nei modi, ascoltate tutto l'intervento"

29 novembre 2021 19:30

Parla il tifoso che ha molestato Greta: "Non è sessismo, atto di goliardia e stizza per sconfitta"

29 novembre 2021 18:26

La Fiorentina invita Greta Beccaglia allo stadio per farle sentire tutta la vicinanza della società

29 novembre 2021 16:36

Le Iene hanno trovato il molestatore di Greta Beccaglia, si tratta di un ristoratore di Ancona

29 novembre 2021 16:22

Identificato il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista sportiva. Attesa sul reato

29 novembre 2021 11:44

La Fiorentina ha chiamato Greta Beccaglia, vicinanza alla giornalista vittima di molestia ad Empoli

28 novembre 2021 14:24

Video, un tifoso allunga le mani sulla giornalista fuori lo stadio di Empoli, gesto vergognoso

27 novembre 2021 21:17

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