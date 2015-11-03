Notizie Greta Beccaglia Fiorentina

Greta Beccaglia: "Ricevo sempre foto di uomini nudi, mi dicono che ho rovinato la vita di un uomo"
21 dicembre 2022 23:42
Molestia a Greta Beccaglia dopo Empoli-Fiorentina, uomo condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza
20 dicembre 2022 14:06
Lettera di Luciana Littizzetto al molestatore di Greta: "Cretino, come ci si sente ad essere braccato?"
06 dicembre 2021 16:24
Dopo la Beccaglia, un fotografo di Cosenza denuncia atti di bullismo per il suo aspetto fisico
06 dicembre 2021 14:27
Il tifoso che ha molestato Greta costretto a trasferirsi in località segreta: "Ho paura per mia figlia"
04 dicembre 2021 14:11
Paola Ferrari: "Anche io sono stata molestata come Greta, io gli avrei dato una borsettata"
03 dicembre 2021 23:51
70 donne a cena nel ristorante dell'uomo che ha molestato Greta per vicinanza dopo le offese
03 dicembre 2021 21:13
Interviste tutti i giorni, uomo trattato come peggior criminale. Cosi la gente si è stufata di Greta
03 dicembre 2021 20:53
La confessione di Greta: "Non dormo da tre giorni dopo quello che mi è successo ad Empoli"
03 dicembre 2021 16:02
Tutti pazzi per Greta, è boom social. Quasi 100 mila followers, sabato ne aveva 8 mila
01 dicembre 2021 12:33
Giorgia Rossi: "All'animale molestatore della Beccaglia avrei tirato un colpo ben assestato"
01 dicembre 2021 12:09
Greta Beccaglia: "Micheletti? Un padre professionale, appena ha capito la situazione mi ha difesa"
01 dicembre 2021 10:27
Il servizio delle Iene sulla molestia a Greta Beccaglia, intervistato l'uomo: "Scusate, ho sbagliato"
30 novembre 2021 23:35
Daspato per 3 anni, in attesa del processo, il tifoso che ha molestato la giornalista Greta Beccaglia
30 novembre 2021 13:02
L'uomo che ha molestato Greta rischia fino a 12 anni di carcere: "Una goliardata post partita"
30 novembre 2021 12:37
Molestia a Greta, parla il conduttore: "Ho sbagliato solo nei modi, ascoltate tutto l'intervento"
29 novembre 2021 19:30
Parla il tifoso che ha molestato Greta: "Non è sessismo, atto di goliardia e stizza per sconfitta"
29 novembre 2021 18:26
La Fiorentina invita Greta Beccaglia allo stadio per farle sentire tutta la vicinanza della società
29 novembre 2021 16:36
Le Iene hanno trovato il molestatore di Greta Beccaglia, si tratta di un ristoratore di Ancona
29 novembre 2021 16:22
Identificato il tifoso della Fiorentina che ha molestato la giornalista sportiva. Attesa sul reato
29 novembre 2021 11:44
La Fiorentina ha chiamato Greta Beccaglia, vicinanza alla giornalista vittima di molestia ad Empoli
28 novembre 2021 14:24
Archivio