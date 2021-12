Greta Beccaglia: “Micheletti? Un padre professionale, appena ha capito la situazione mi ha difesa”

Greta Beccaglia, intervistata telefonicamente da La Gazzetta dello Sport ha speso delle parole anche per il conduttore di Toscana Tv Giorgio Micheletti, il quale ha concordato con l’emittente una “pausa professionale”. “Per me un padre professionale. Voleva dirmi di stare calma, di non spaventarmi. Infatti appena ha capito cosa stesse succedendo mi ha difesa”.

LEGGI ANCHE, GRETA BECCAGLIA: “NON PERDONO, L’INDIFFERENZA DELLE PERSONE ACCANTO È QUELLA CHE MI HA FATTO PIÙ MALE”