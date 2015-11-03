Notizie Micheletti Fiorentina

Micheletti saluta: “Smetto, decisione presa da tempo. È stato un onore, sono sempre stato me stesso”
23 dicembre 2021 16:20
Greta Beccaglia: "Micheletti? Un padre professionale, appena ha capito la situazione mi ha difesa"
01 dicembre 2021 10:27
Toscana Tv ha concordato una "pausa" per il conduttore che non ha difeso la collega aggredita
30 novembre 2021 10:04
La giornalista molestata: “Sporgerò denuncia, non solo la manata, tanti insulti”
29 novembre 2021 09:22
Micheletti: "Più risultati farà la Fiorentina, meno problemi ci saranno. Vorrei non sentire parlare di salvezza"
27 luglio 2021 21:26
Micheletti: “Montella sarà meno spettacolare. Fiorentina affidata a gente che non sa di calcio”
11 aprile 2019 16:01
"L'Inter per l’operazione Chiesa ha a disposizione cento milioni. Maxi ingaggio garantito al giocatore”
14 gennaio 2019 13:25
Esclusiva Micheletti: "Stasera la Fiorentina farà la partita. Pjaca? Sono curioso è "anarchico". Lo sputo di Douglas Costa..."
19 settembre 2018 16:48
Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."
23 agosto 2018 16:22
Micheletti: "Prendere Gerson in prestito secco è come vincere tre scudetti, non accadrà come con Salah"
25 luglio 2018 12:43
Micheletti: “E se Pjaca sostituisse Chiesa? Ho paura che Federico sia uno dei tanti"
07 giugno 2018 12:17
Esclusiva Micheletti: "Badelj mancherà a questa Fiorentina, il Milan farà l'E.League. Skorupski ok. Balotelli..."
29 maggio 2018 15:36
Micheletti: "Terrei solo 2 degli attaccanti attuali. Non prenderei Balotelli"
17 maggio 2018 11:35
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