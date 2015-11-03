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Notizie Micheletti Fiorentina

Micheletti saluta: “Smetto, decisione presa da tempo. È stato un onore, sono sempre stato me stesso”

23 dicembre 2021 16:20

Greta Beccaglia: "Micheletti? Un padre professionale, appena ha capito la situazione mi ha difesa"

01 dicembre 2021 10:27

Toscana Tv ha concordato una "pausa" per il conduttore che non ha difeso la collega aggredita

30 novembre 2021 10:04

La giornalista molestata: “Sporgerò denuncia, non solo la manata, tanti insulti”

29 novembre 2021 09:22

Micheletti: "Più risultati farà la Fiorentina, meno problemi ci saranno. Vorrei non sentire parlare di salvezza"

27 luglio 2021 21:26

Micheletti: “Montella sarà meno spettacolare. Fiorentina affidata a gente che non sa di calcio”

11 aprile 2019 16:01

"L'Inter per l’operazione Chiesa ha a disposizione cento milioni. Maxi ingaggio garantito al giocatore”

14 gennaio 2019 13:25

Esclusiva Micheletti: "Stasera la Fiorentina farà la partita. Pjaca? Sono curioso è "anarchico". Lo sputo di Douglas Costa..."

19 settembre 2018 16:48

Micheletti: "ADV a Firenze? Segnale chiaro: la Fiorentina non è in vendita. Gli abbonamenti chiuderanno tante bocche. Norgaard..."

23 agosto 2018 16:22

Micheletti: "Prendere Gerson in prestito secco è come vincere tre scudetti, non accadrà come con Salah"

25 luglio 2018 12:43

Micheletti: “E se Pjaca sostituisse Chiesa? Ho paura che Federico sia uno dei tanti"

07 giugno 2018 12:17

Esclusiva Micheletti: "Badelj mancherà a questa Fiorentina, il Milan farà l'E.League. Skorupski ok. Balotelli..."

29 maggio 2018 15:36

Micheletti: "Terrei solo 2 degli attaccanti attuali. Non prenderei Balotelli"

17 maggio 2018 11:35

Micheletti:" Temo la determinazione della SPAL ma viola nettamente favoriti. Non farei giocare Babacar ma soltanto Simeone."

17 novembre 2017 13:11

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