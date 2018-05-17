Micheletti: "Terrei solo 2 degli attaccanti attuali. Non prenderei Balotelli"

Giorgio Micheletti direttore di Platinum Calcio ha parlato ai microfoni di Radio Blu: “Balotelli alla Fiorentina? Se c’è la volontà di buttare tutto all’aria prendiamolo pure. Chi tenere in attacco? D...

Giorgio Micheletti direttore di Platinum Calcio ha parlato ai microfoni di Radio Blu: “Balotelli alla Fiorentina? Se c’è la volontà di buttare tutto all’aria prendiamolo pure. Chi tenere in attacco? Dato per scontato che tengo Chiesa, anche se non sarà facile resiste alle tentazioni del mercato, oltre a lui confermo solo Simeone. Di tutti gli altri farei un forcone da buttare sul carro e portare da qualche altra parte. Così risparmierei i soldi dei riscatti per andare a prendere qualcuno capace di essere attore protagonista. A me piacerebbe vedere una Fiorentina capace di cambiare pelle, capace di giocare con più moduli. Saponara? Vorrei che avesse la possibilità di vivere quello che è il suo calcio. Gli do ancora un anno in viola se posso permettermelo. Benassi? Deve giocare in un centrocampo a quattro e guardando la porta, senza dover coprire troppe zone del campo”.