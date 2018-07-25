Micheletti: "Prendere Gerson in prestito secco è come vincere tre scudetti, non accadrà come con Salah"

Giorgio Micheletti è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: “Gerson in prestito secco? Come vincere tre scudetti in uno. Intanto hai lui, poi se non rimane ne troverò un altro. Meglio avere una soluzi...

Giorgio Micheletti è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: “Gerson in prestito secco? Come vincere tre scudetti in uno. Intanto hai lui, poi se non rimane ne troverò un altro. Meglio avere una soluzione così che rimanerci come Salah”.

Prosegue sulle strategie societarie: “La Fiorentina deve avere una progettualità di fondo ma anche delle annate specifiche, il primo caso è tenere Chiesa e scoprire Milenkovic”.

E sui nuovi acquisti: “E se dopodomani arriva El Shaarawy, saremo scontenti? Se arriva, Gerson è la prima riserva, altrimenti può stare sulla stessa linea di Chiesa e Simeone”.

Conclude su Badelj: “Sostituire Badelj può essere un problema”.