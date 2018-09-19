Esclusiva Micheletti: "Stasera la Fiorentina farà la partita. Pjaca? Sono curioso è "anarchico". Lo sputo di Douglas Costa..."

Il direttore di Platinum Calcio, Giorgio Micheletti ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni:Giorgio bentornato a Labaroviola. Stasera la Fiorentina farà la partita o attenderà le mareggiate dorian...

Il direttore di Platinum Calcio, Giorgio Micheletti ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni:

Giorgio bentornato a Labaroviola. Stasera la Fiorentina farà la partita o attenderà le mareggiate doriane?

"Credo che la Fiorentina non si snaturerà e credo al Pioli, come detto in conferenza stampa, nel dire che farà gioco ma non so se pagherà questa scelta...".

Cosa ne pensi di Veretout regista?

"Dipende cosa s’intende per regista, se Jordan deve esser l’uomo dell’ultimo passaggio direi di no, se fosse quello da dove passano tutte le azioni viola si".

Stasera dovrebbe esordire Pjaca da titolare...

"Sono molto curioso di Pjaca, ha dei “grani di sana follia” che dovranno essere utili a chi lo impiega, è bravo ed è disposto a far tutto, ma è un anarchico e non si fa problemi ad andar da solo verso la porta e far saltare gli schemi per vincere le partite".

Lo sputo di Douglas Costa ha portato a quattro giornate come Borja Valero in quel Parma-Fiorentina...

"Lo sputo è la cosa più insultante di tutte. E quattro giornate sono coerenti con il gesto. Credo che la sanzione per Borja Valero fosse spropositata ma se ragiono con quei parametri discutibili è corretta, non so se mi spiego...".

Gabriele Caldieron