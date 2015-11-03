Notizie Sampdoria Fiorentina Fiorentina

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Amrabat non scende in campo per il riscaldamento insieme con i giocatori che vanno in panchina

06 novembre 2022 14:46

Bonaventura: "Sofferto poco e creato tanto. Sconfitta ingiusta, ma gara non da buttare"

14 febbraio 2021 18:07

Prandelli: "Sono imbarazzato, meritavamo di più. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici"

14 febbraio 2021 17:51

PAGELLE VIOLA: NON BASTA VLAHOVIC, MALE PEZZELLA E KOUAME. CASTROVILLI A FASI ALTERNE

14 febbraio 2021 16:56

Milenkovic: "Nel gruppo adoriamo il fanta. Quella volta che subii doppietta da Chiesa.."

21 marzo 2020 19:00

Orrico: "Iachini meglio di Sarri. A differenza del bianconero, si vede la sua mano.."

17 febbraio 2020 14:14

FORM. UFFICIALE FIORENTINA, VLAHOVIC E BADELJ TITOLARI, DUNCAN METTE BENASSI IN PANCHINA. GLI UNDICI VIOLA

16 febbraio 2020 14:37

Esclusiva Malusci: "Domani gara pericolosa. Vi racconto lo Iachini da calciatore.."

16 febbraio 2020 00:43

Secolo XIX, Sampdoria al completo domenica, unico assente il faro Ekdal. Le alternative

13 febbraio 2020 08:23

CdS, contro la Samp solo pareggio ma il tridente è promosso. Il Cholito Simeone sfata il tabù...

20 settembre 2018 09:23

Caprari: “La Fiorentina una buona squadra, ascolto sempre i consigli di Quagliarella”

19 settembre 2018 20:37

Esclusiva Micheletti: "Stasera la Fiorentina farà la partita. Pjaca? Sono curioso è "anarchico". Lo sputo di Douglas Costa..."

19 settembre 2018 16:48

Pioli: "Dragowski sarà titolare, farò delle rotazioni. Edimilson è una mezz’ala, Veretout crescerà. La Samp...”

18 settembre 2018 14:00

CdS, infortunio alle spalle per Lafont che lavora in gruppo. A Genova però giocherà Dragowski

18 settembre 2018 11:30

Qui Samp: "19/9 ore 19 strade libere, stadio vuoto!". L'invito dei tifosi doriani a disertare il Ferraris contro la Fiorentina

18 settembre 2018 09:56

Tuttosport, attesa probabilmente finita: Pjaca titolare contro la Samp. Il croato cerca la prima rete in Italia

18 settembre 2018 09:07

La spinta del tifo viola: in tanti cuori gigliati seguiranno la squadra a Genova

17 settembre 2018 09:12

CdS, Simeone a Genova per ritrovare il goal. Pioli spera: con le sue reti nel 40% dei casi...

17 settembre 2018 09:02

Samp-Fiorentina: è caos. Il Comune ha chiesto di spostare ulteriormente la partita.

09 settembre 2018 21:04

SAMP-FIORENTINA ORE 17 DI MERCOLEDI:VERGOGNA! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

05 settembre 2018 23:50

Oggi decisione per il rinvio eventuale di Sampdoria-Fiorentina

16 agosto 2018 10:41

Ferrero: “Chiedo il rinvio della partita in segno di lutto. La mia Genova è ferita”

15 agosto 2018 17:08

Repubblica, si ferma Thereau, per Pioli è quasi un'emergenza. Pronto Eysseric nel 4-3-3

20 gennaio 2018 09:04

Verso la Sampdoria: Astori e Veretout fuori per squalifica, in diffida rimangono...

10 gennaio 2018 09:04

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