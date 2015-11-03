Notizie Sampdoria Fiorentina Fiorentina

Amrabat non scende in campo per il riscaldamento insieme con i giocatori che vanno in panchina
06 novembre 2022 14:46
Bonaventura: "Sofferto poco e creato tanto. Sconfitta ingiusta, ma gara non da buttare"
14 febbraio 2021 18:07
Prandelli: "Sono imbarazzato, meritavamo di più. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici"
14 febbraio 2021 17:51
PAGELLE VIOLA: NON BASTA VLAHOVIC, MALE PEZZELLA E KOUAME. CASTROVILLI A FASI ALTERNE
14 febbraio 2021 16:56
Milenkovic: "Nel gruppo adoriamo il fanta. Quella volta che subii doppietta da Chiesa.."
21 marzo 2020 19:00
Orrico: "Iachini meglio di Sarri. A differenza del bianconero, si vede la sua mano.."
17 febbraio 2020 14:14
FORM. UFFICIALE FIORENTINA, VLAHOVIC E BADELJ TITOLARI, DUNCAN METTE BENASSI IN PANCHINA. GLI UNDICI VIOLA
16 febbraio 2020 14:37
Esclusiva Malusci: "Domani gara pericolosa. Vi racconto lo Iachini da calciatore.."
16 febbraio 2020 00:43
Secolo XIX, Sampdoria al completo domenica, unico assente il faro Ekdal. Le alternative
13 febbraio 2020 08:23
CdS, contro la Samp solo pareggio ma il tridente è promosso. Il Cholito Simeone sfata il tabù...
20 settembre 2018 09:23
Caprari: “La Fiorentina una buona squadra, ascolto sempre i consigli di Quagliarella”
19 settembre 2018 20:37
Esclusiva Micheletti: "Stasera la Fiorentina farà la partita. Pjaca? Sono curioso è "anarchico". Lo sputo di Douglas Costa..."
19 settembre 2018 16:48
Pioli: "Dragowski sarà titolare, farò delle rotazioni. Edimilson è una mezz’ala, Veretout crescerà. La Samp...”
18 settembre 2018 14:00
CdS, infortunio alle spalle per Lafont che lavora in gruppo. A Genova però giocherà Dragowski
18 settembre 2018 11:30
Qui Samp: "19/9 ore 19 strade libere, stadio vuoto!". L'invito dei tifosi doriani a disertare il Ferraris contro la Fiorentina
18 settembre 2018 09:56
Tuttosport, attesa probabilmente finita: Pjaca titolare contro la Samp. Il croato cerca la prima rete in Italia
18 settembre 2018 09:07
La spinta del tifo viola: in tanti cuori gigliati seguiranno la squadra a Genova
17 settembre 2018 09:12
CdS, Simeone a Genova per ritrovare il goal. Pioli spera: con le sue reti nel 40% dei casi...
17 settembre 2018 09:02
Samp-Fiorentina: è caos. Il Comune ha chiesto di spostare ulteriormente la partita.
09 settembre 2018 21:04
SAMP-FIORENTINA ORE 17 DI MERCOLEDI:VERGOGNA! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI
05 settembre 2018 23:50
Oggi decisione per il rinvio eventuale di Sampdoria-Fiorentina
16 agosto 2018 10:41
Ferrero: “Chiedo il rinvio della partita in segno di lutto. La mia Genova è ferita”
15 agosto 2018 17:08
Repubblica, si ferma Thereau, per Pioli è quasi un'emergenza. Pronto Eysseric nel 4-3-3
20 gennaio 2018 09:04
Verso la Sampdoria: Astori e Veretout fuori per squalifica, in diffida rimangono...
10 gennaio 2018 09:04
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