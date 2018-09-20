CdS, contro la Samp solo pareggio ma il tridente è promosso. Il Cholito Simeone sfata il tabù...
Come riportato da Il Corriere Dello Sport nel pezzo di Alessandro Rialti, la Fiorentina ieri ha ottenuto solo un pareggio contro la Sampdoria ma, di fatto, il tridente: Chiesa-Simeone-Pjaca è promosso...
Come riportato da Il Corriere Dello Sport nel pezzo di Alessandro Rialti, la Fiorentina ieri ha ottenuto solo un pareggio contro la Sampdoria ma, di fatto, il tridente: Chiesa-Simeone-Pjaca è promosso. Un tridente bello alla ricerca della giusta coesione. Pioli ha spostato da sinistra a destra le due correnti laterali per cercare imprevedibilità offensiva. Il Cholito oltre al goal (tabù sfatato: non aveva mai segnato ai blucerchiati), ha corso ed inseguito per tutta la partita confermando che ha un vero e proprio fuoco dentro, tenendo fisicamente anche tutti i 90 minuti.