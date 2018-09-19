Caprari: “La Fiorentina una buona squadra, ascolto sempre i consigli di Quagliarella”
L’attaccante della Sampdoria, Gianluca Caprari, ha parlato ai microfoni di Sky nell’immediato post partita:“Spero sia il mio anno, vogliamo continuare così non sarà facile segnare sempre, ma vogliamo...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 20:37
L’attaccante della Sampdoria, Gianluca Caprari, ha parlato ai microfoni di Sky nell’immediato post partita:
“Spero sia il mio anno, vogliamo continuare così non sarà facile segnare sempre, ma vogliamo dare il massimo. La Fiorentina una buona squadra, con il tifo così caldo è facile correre di più. Possiamo fare un buon campionato, come dice il mister abbiamo 20 titolari, avanti così. Quagliarella? Mi dice dove migliorare e lo ascolto”