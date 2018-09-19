Caprari: “La Fiorentina una buona squadra, ascolto sempre i consigli di Quagliarella”

L’attaccante della Sampdoria, Gianluca Caprari, ha parlato ai microfoni di Sky nell’immediato post partita:“Spero sia il mio anno, vogliamo continuare così non sarà facile segnare sempre, ma vogliamo...

A cura di Redazione Labaroviola 19 settembre 2018 20:37

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