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CdS, infortunio alle spalle per Lafont che lavora in gruppo. A Genova però giocherà Dragowski

Come riportato da Il Corriere Dello Sport. nell'edizione odierna. Il portiere francese della Fiorentina classe '99 Alban Lafont sta lavorando in gruppo e l'infortunio al bicipite femorale della coscia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 11:30
CdS, infortunio alle spalle per Lafont che lavora in gruppo. A Genova però giocherà Dragowski - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport. nell'edizione odierna. Il portiere francese della Fiorentina classe '99 Alban Lafont sta lavorando in gruppo e l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra sembra ormai cosa passata. Pioli però, per non evitare alcuna ricaduta non rischierà e toccherà ancora una volta a Dragowski difendere la porta viola. Contro la Spal sabato ore 18.00 dovrebbe toccare nuovamente al portierino francese

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