CdS, infortunio alle spalle per Lafont che lavora in gruppo. A Genova però giocherà Dragowski
Come riportato da Il Corriere Dello Sport. nell'edizione odierna. Il portiere francese della Fiorentina classe '99 Alban Lafont sta lavorando in gruppo e l'infortunio al bicipite femorale della coscia...
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 11:30
Come riportato da Il Corriere Dello Sport. nell'edizione odierna. Il portiere francese della Fiorentina classe '99 Alban Lafont sta lavorando in gruppo e l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra sembra ormai cosa passata. Pioli però, per non evitare alcuna ricaduta non rischierà e toccherà ancora una volta a Dragowski difendere la porta viola. Contro la Spal sabato ore 18.00 dovrebbe toccare nuovamente al portierino francese