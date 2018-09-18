CdS, infortunio alle spalle per Lafont che lavora in gruppo. A Genova però giocherà Dragowski

Come riportato da Il Corriere Dello Sport. nell'edizione odierna. Il portiere francese della Fiorentina classe '99 Alban Lafont sta lavorando in gruppo e l'infortunio al bicipite femorale della coscia...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport. nell'edizione odierna. Il portiere francese della Fiorentina classe '99 Alban Lafont sta lavorando in gruppo e l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra sembra ormai cosa passata. Pioli però, per non evitare alcuna ricaduta non rischierà e toccherà ancora una volta a Dragowski difendere la porta viola. Contro la Spal sabato ore 18.00 dovrebbe toccare nuovamente al portierino francese