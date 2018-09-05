SAMP-FIORENTINA ORE 17 DI MERCOLEDI:VERGOGNA! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

Prima di tutto questo è un recupero di una partita non giocata per una disgrazia epocale con 41 defunti (caduta del Ponte Morandi), i tifosi visti come massa popolare sono solo un ingombro per questo...

Prima di tutto questo è un recupero di una partita non giocata per una disgrazia epocale con 41 defunti (caduta del Ponte Morandi), i tifosi visti come massa popolare sono solo un ingombro per questo calcio scandaloso in mano alle pay-tv. Dobbiamo incontrarsi con tutte le tifoserie d’Italia e prendere provvedimenti, paghiamo soldi buoni per l'abbonamento allo stadio e questi signori spostano orari come birilli quando e come vogliono. Sanno benissimo che il mondo del lavoro è purtroppo cambiato. Non sanno che molti sono di servizio nel weekend? E poi sono riusciti a storpiare palloni, scarpe e divise, fasce da capitano... È diventato un problema sventolare un bandierone, vorrebbero vederci tutti davanti alla televisione. Il vaso è colmo, facciamoci sentire...toccherà sempre prendere posizione per tutti alle bistrattate curve. Avanti ULTRAS!!!

Leonardo Vonci