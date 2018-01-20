Labaro Viola

Repubblica, si ferma Thereau, per Pioli è quasi un'emergenza. Pronto Eysseric nel 4-3-3

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante viola Cyril Thereau non farà parte della sfida in programma domani a "Marassi" contro la Sampdoria. Il giocatore ieri non ha preso p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2018 09:04
Repubblica, si ferma Thereau, per Pioli è quasi un'emergenza. Pronto Eysseric nel 4-3-3 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Rassegna Stampa
Eysseric
Thereau
Sampdoria Fiorentina
Condividi

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante viola Cyril Thereau non farà parte della sfida in programma domani a "Marassi" contro la Sampdoria. Il giocatore ieri non ha preso parte alla sessione di allenamento e dunque a Genova oltre ad Astori e Veretout (squalificati), mancherà anche lui. Per sostituirlo Pioli starebbe pensando ad Eysseric specie perchè contro l'Inter l'ex Nizza ha proprio preso posto dove gioca abitualmente Thereau: a sinistra nel 4-3-3.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok