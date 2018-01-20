Repubblica, si ferma Thereau, per Pioli è quasi un'emergenza. Pronto Eysseric nel 4-3-3

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante viola Cyril Thereau non farà parte della sfida in programma domani a "Marassi" contro la Sampdoria. Il giocatore ieri non ha preso p...

Come riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, l'attaccante viola Cyril Thereau non farà parte della sfida in programma domani a "Marassi" contro la Sampdoria. Il giocatore ieri non ha preso parte alla sessione di allenamento e dunque a Genova oltre ad Astori e Veretout (squalificati), mancherà anche lui. Per sostituirlo Pioli starebbe pensando ad Eysseric specie perchè contro l'Inter l'ex Nizza ha proprio preso posto dove gioca abitualmente Thereau: a sinistra nel 4-3-3.