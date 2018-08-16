Labaro Viola

Oggi decisione per il rinvio eventuale di Sampdoria-Fiorentina

Con ogni probabilità nella giornata di oggi la Lega si esprimerà sull’eventuale rinvio della partita in programma domenica tra Sampdoria e Fiorentina. Il presidente blucerchiato Ferrero ha chiesto pub...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2018 10:41
Oggi decisione per il rinvio eventuale di Sampdoria-Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Sampdoria
Sampdoria Fiorentina
Rinvio Sampdoria Fiorentina
Condividi

Con ogni probabilità nella giornata di oggi la Lega si esprimerà sull’eventuale rinvio della partita in programma domenica tra Sampdoria e Fiorentina. Il presidente blucerchiato Ferrero ha chiesto pubblicamente di non giocare in rispetto delle vittime di Genova.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok