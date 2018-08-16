Oggi decisione per il rinvio eventuale di Sampdoria-Fiorentina
Con ogni probabilità nella giornata di oggi la Lega si esprimerà sull’eventuale rinvio della partita in programma domenica tra Sampdoria e Fiorentina. Il presidente blucerchiato Ferrero ha chiesto pub...
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2018 10:41
Con ogni probabilità nella giornata di oggi la Lega si esprimerà sull’eventuale rinvio della partita in programma domenica tra Sampdoria e Fiorentina. Il presidente blucerchiato Ferrero ha chiesto pubblicamente di non giocare in rispetto delle vittime di Genova.