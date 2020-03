Il difensore serbo Nikola Milenkovic, quest’oggi ha effettuato una diretta con la pagina ‘Sos Fanta’. Eccone uno stralcio:

“Ho messo insieme una grande squadra al fantacalcio. A fine partita mi catapulto a vedere i risultati.

Se l’anno prossimo mi compro? Non credo, di solito nella difesa a 3 gioco coi terzini che fanno assist. Penso di valere non più di 10 fantamilioni. Kouamè mi fece vincere la prima giornata”. Nella gara contro la Samp subii la doppietta di Chiesa. Non ero troppo contento(ride).

L’asta del Fantacalcio? “Mi è piaciuta tantissimo, è un modo bellissimo per fare gruppo. Sono pronto a spendere qualcosa in più se sono convinto su un giocatore. Non esitiamo a prenderci in giro sui risultati della giornata”.

“Faccio un saluto ai tifosi e ai fantallenatori, li capisco quando un giocatore non va bene. Ci tengo a ripetere, restate a casa e ne usciremo prima”.

Durante la diretta è stato chiamato anche Pol Lirola, intervenuto a Sosfanta pochi giorni fa. Lo spagnolo ha confermato che Milenkovic è un grande appassionato di Fantacalcio”.