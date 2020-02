Corrado Orrico nel suo editoriale di oggi sul Tirreno scrive: “È sempre più la Fiorentina di Iachini, allenatore che merita solo complimenti: il suo apporto non si è limitato alla classica ventata di aria fresca (…). Azzeccata poi la mossa di spostare Chiesa 20 metri più avanti, liberandolo dai compiti difensivi: il ragazzo ora corre meno a vuoto ed è più fresco nella parte di campo che conta. E quel Vlahovic ha tutte le carte per sfondare: sembra un campione in erba, ha un gran fisico ma anche una grande tecnica, due qualità che pochi centravanti riescono ad abbinare. Vince anche la Juventus, ma qui la mano dell’allenatore continua a vedersi poco (…)”.