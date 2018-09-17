La spinta del tifo viola: in tanti cuori gigliati seguiranno la squadra a Genova
Secondo le varie indiscrezioni, saranno circa mille tifosi a Genova nella gara tra Sampdoria e Fiorentina in programma mercoledì ore 19.00 e, considerando il giorno infrasettimanale e l'orario è da co...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 09:12
Secondo le varie indiscrezioni, saranno circa mille tifosi a Genova nella gara tra Sampdoria e Fiorentina in programma mercoledì ore 19.00 e, considerando il giorno infrasettimanale e l'orario è da considerarsi un vero esodo. Una vera e proprio spinta per aiutare i ragazzi di mister Pioli a conquistare la vittoria.