La spinta del tifo viola: in tanti cuori gigliati seguiranno la squadra a Genova

Secondo le varie indiscrezioni, saranno circa mille tifosi a Genova nella gara tra Sampdoria e Fiorentina in programma mercoledì ore 19.00 e, considerando il giorno infrasettimanale e l'orario è da co...

A cura di Redazione Labaroviola 17 settembre 2018 09:12

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole

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