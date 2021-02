Prandelli: “Sono imbarazzato, meritavamo di più. Dobbiamo essere più precisi e meno frenetici”

Nel post partita di Sampdoria Fiorentina, finita 2-1 per i blucerchiati, è intervenuto l’allenatore viola Cesare Prandelli ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

E’ dura tornare a casa con 0 punti dopo la partita di oggi.

“Sono imbarazzato dopo una partita così. Abbiamo preso due gol per colpa di due piccoli errori, avremmo meritato di più. Dobbiamo mettere più determinazione, non bisogna essere frenetici ma più precisi”.

La quantità di gioco in attacco è stata più alta, davanti però siete stati poco precisi. E’ però evidente che la squadra è migliorata, è salita di 20 metri in avanti.

“Stiamo lavorando per migliorarci, non solo nella mentalità ma anche nella tattica. E’ difficile commentare questa partita, ripeto. Dobbiamo continuare su questa strada senza demoralizzarsi, cercando di non essere frenetici in attacco”.

Sul primo gol della Samp Vlahovic abbassa testa, Dragowski pare non impeccabile. Dragowski ha chiamato la palla, oppure Vlahovic ha abbassato la testa di propria iniziativa?

“Non ho rivisto ancora il gol. In quelle situazioni il portiere non dice mai “mia”, ma a prescindere non si abbassa la testa in quelle occasioni”.

Vlahovic ha segnato 8 gol in questo campionato, 7 con Prandelli. Dove può arrivare?

“Ha ampi margini di miglioramento. Lavora con grande intensità e ascolta molto. Deve avere grande equilibrio, ha molta esuberanza ma a volte deve giocare anche per la squadra”.

Hai effettuato il primo cambio all’ 83esimo. Perchè?

“Perchè la squadra non stava facendo male. Quando ho cambiato era perchè era necessario”.

