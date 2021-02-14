PAGELLE VIOLA: NON BASTA VLAHOVIC, MALE PEZZELLA E KOUAME. CASTROVILLI A FASI ALTERNE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo il match contro la Sampdoria

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la partita contro la Sampdoria:

DRAGOWSKI: 5, non esente da colpe sul gol del vantaggio blucerchiato. Sfortunato nel 2-1, Pezzella devia il tiro di Quagliarella, ma forse avrebbe potuto qualcosa in più.

MILENKOVIC: 5.5, è forse il più solido della difesa, ma nel complesso non appare il solito. Sbaglia clamorosamente a 5 secondi dal termine della sfida di testa.

PEZZELLA: 4.5, saltato metto al 55’ da Keita il quale non riesce a trafiggere Dragowski per la seconda volta. Devia in modo sfortunato il tiro di Quagliarella. Assai lontano da quel difensore solido apprezzato in passato (Dal 82’ CALLEJON: s.v.).

QUARTA: 6, sfortunato al 53’ nel colpire il palo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tardivo nell’uscita per la conclusione di Quagliarella. Bene la chiusura in un contropiede a tempo scaduto sulla premiata ditta Quagliarella-Candreva.

VENUTI: 5, si fa sfuggire Keita Balde sul vantaggio. (Dal 82’ MALCUIT: 6, buono l’assist per Biraghi nel finale).

BONAVENTURA: 6, tanto fosforo soprattutto nella prima frazione, sibila il palo alla sinistra di Audero al 54’. Lezioso al 59’ quando innesca una palla gol blucerchiata.

PULGAR: 6, buona la punizione al 36’ che propizia il gol di Vlahovic. Nel complesso senza infamie e senza lodi.

CASTROVILLI: 5, rimane fermo sul palo nel gol Doriano. Subisce una quantità enorme di falli. Cala vistosamente nel secondo tempo, forse troppo.

BIRAGHI: 6, buono il cross per il palo di Quarta, lascia troppo spazio a Candreva al minuto 71’, il quale, servendo Quagliarella porta la Sampdoria sul 2-1. Al minuto 85’ viene salvato sulla linea il suo destro da Colley.

KOUAME: 4.5, al 22’ vanifica un contropiede con un passaggio difettoso. Scivola una quantità innumerevole di volte. Tacchetti sbagliati? Sparisce nella ripresa.

VLAHOVIC: 6.5, si abbassa colpevolmente sul corner che da il vantaggio alla formazione blucerchiata. Si fa perdonare con il tape-in che vale l’1-1. Tanto il lavoro sporco del serbo che gli vale (per quello che conta) la palma del “meno peggio”.

PRANDELLI: 5.5, una buona Fiorentina nella prima frazione con le due punte dal 1’, la macchia è il gol del vantaggio della Sampdoria con la difesa che sul calcio piazzato appare (ancora una volta) troppo morbida. Le alternative in panchina della Samp di fatto mettono in crisi la Fiorentina che sostituisce i primi interpreti al minuto 82’ e alla fine tutto sommato Malcuit non fa nemmeno male. I tifosi chiedevano a gran voce Montiel che non viene mai schierato, Kokorin indietro si, ma neanche per subentrare dopo il 2-1 e disputare 19 minuti più recupero? Rimane l’amaro per aver vanificato diverse situazioni offensive (progresso), anche nei minuti finali con Biraghi e molteplici corner, ma la difesa non è solida, ed il centrocampo, complice anche l’assenza di Amrabat, non fa filtro.

Articolo a cura di Gabriele Caldieron

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