Ferrero: “Chiedo il rinvio della partita in segno di lutto. La mia Genova è ferita”
Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni di Adnkronos.com. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi la mia Genova è ferita e per questi motivi chiedo il rinvio di Samp-Fiorent...
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2018 17:08
Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni di Adnkronos.com. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi la mia Genova è ferita e per questi motivi chiedo il rinvio di Samp-Fiorentina. È un dolore che non si può commentare”. Si attende la decisione della Lega in merito, Malagò ha già disposto il minuto di raccoglimento su tutti i campi ed il lutto al braccio.