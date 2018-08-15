Ferrero: “Chiedo il rinvio della partita in segno di lutto. La mia Genova è ferita”

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni di Adnkronos.com. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi la mia Genova è ferita e per questi motivi chiedo il rinvio di Samp-Fiorent...

A cura di Redazione Labaroviola 15 agosto 2018 17:08

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