Verso la Sampdoria: Astori e Veretout fuori per squalifica, in diffida rimangono...
Il prossimo match della Fiorentina sarà a Genova contro la Sampdoria di Giampaolo in una partita che sa molto di scontro diretto. Alla ripresa del campionato però saranno assenti due titolari della sq...
A cura di Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 09:04
Il prossimo match della Fiorentina sarà a Genova contro la Sampdoria di Giampaolo in una partita che sa molto di scontro diretto. Alla ripresa del campionato però saranno assenti due titolari della squadra viola: Veretout ed Astori per via della squalifica rimediata dalla diffida con la quinta ammonizione rimediata in casa contro l'Inter nel pareggio per 1-1. In diffida adesso per la squadra di Mister Pioli rimangono: Chiesa e Badelj