Verso la Sampdoria: Astori e Veretout fuori per squalifica, in diffida rimangono...

Il prossimo match della Fiorentina sarà a Genova contro la Sampdoria di Giampaolo in una partita che sa molto di scontro diretto. Alla ripresa del campionato però saranno assenti due titolari della sq...

Il prossimo match della Fiorentina sarà a Genova contro la Sampdoria di Giampaolo in una partita che sa molto di scontro diretto. Alla ripresa del campionato però saranno assenti due titolari della squadra viola: Veretout ed Astori per via della squalifica rimediata dalla diffida con la quinta ammonizione rimediata in casa contro l'Inter nel pareggio per 1-1. In diffida adesso per la squadra di Mister Pioli rimangono: Chiesa e Badelj