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Verso la Sampdoria: Astori e Veretout fuori per squalifica, in diffida rimangono...

Il prossimo match della Fiorentina sarà a Genova contro la Sampdoria di Giampaolo in una partita che sa molto di scontro diretto. Alla ripresa del campionato però saranno assenti due titolari della sq...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 gennaio 2018 09:04
Verso la Sampdoria: Astori e Veretout fuori per squalifica, in diffida rimangono... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori, Veretout,
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori, Veretout,
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Il prossimo match della Fiorentina sarà a Genova contro la Sampdoria di Giampaolo in una partita che sa molto di scontro diretto. Alla ripresa del campionato però saranno assenti due titolari della squadra viola: Veretout ed Astori per via della squalifica rimediata dalla diffida con la quinta ammonizione rimediata in casa contro l'Inter nel pareggio per 1-1. In diffida adesso per la squadra di Mister Pioli rimangono: Chiesa e Badelj

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