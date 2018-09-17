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CdS, Simeone a Genova per ritrovare il goal. Pioli spera: con le sue reti nel 40% dei casi...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, Stefano Pioli spera che a genova contro la Sampdoria (mercoledì ore 19.00) Simeone ritrovi la via del goal. Il Cholito l'anno scorso se...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 09:02
CdS, Simeone a Genova per ritrovare il goal. Pioli spera: con le sue reti nel 40% dei casi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, Stefano Pioli spera che a genova contro la Sampdoria (mercoledì ore 19.00) Simeone ritrovi la via del goal. Il Cholito l'anno scorso senza rigori ha totalizzato 14 reti e nel 40% dei casi hanno portato punti alla compagine gigliata, segno che, realizza reti pesanti. A lui il compito di guidare la Fiorentina verso l'Europa...

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