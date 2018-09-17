CdS, Simeone a Genova per ritrovare il goal. Pioli spera: con le sue reti nel 40% dei casi...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, Stefano Pioli spera che a genova contro la Sampdoria (mercoledì ore 19.00) Simeone ritrovi la via del goal. Il Cholito l'anno scorso se...

Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, Stefano Pioli spera che a genova contro la Sampdoria (mercoledì ore 19.00) Simeone ritrovi la via del goal. Il Cholito l'anno scorso senza rigori ha totalizzato 14 reti e nel 40% dei casi hanno portato punti alla compagine gigliata, segno che, realizza reti pesanti. A lui il compito di guidare la Fiorentina verso l'Europa...