CdS, Simeone a Genova per ritrovare il goal. Pioli spera: con le sue reti nel 40% dei casi...
Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, Stefano Pioli spera che a genova contro la Sampdoria (mercoledì ore 19.00) Simeone ritrovi la via del goal. Il Cholito l'anno scorso se...
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2018 09:02
Come riportato da Il Corriere Dello Sport nell'edizione odierna, Stefano Pioli spera che a genova contro la Sampdoria (mercoledì ore 19.00) Simeone ritrovi la via del goal. Il Cholito l'anno scorso senza rigori ha totalizzato 14 reti e nel 40% dei casi hanno portato punti alla compagine gigliata, segno che, realizza reti pesanti. A lui il compito di guidare la Fiorentina verso l'Europa...