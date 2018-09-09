Samp-Fiorentina: è caos. Il Comune ha chiesto di spostare ulteriormente la partita.

Il Comune di Genova ha chiesto alla Lega Calcio di spostare alle 20.30 la partita fra Samp e Fiorentina, recupero della prima giornata di Serie A e inizialmente prevista mercoledì 19 settembre alle or...

A cura di Redazione Labaroviola 09 settembre 2018 21:04

Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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