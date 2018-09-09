Samp-Fiorentina: è caos. Il Comune ha chiesto di spostare ulteriormente la partita.
Il Comune di Genova ha chiesto alla Lega Calcio di spostare alle 20.30 la partita fra Samp e Fiorentina, recupero della prima giornata di Serie A e inizialmente prevista mercoledì 19 settembre alle or...
A cura di Redazione Labaroviola
09 settembre 2018 21:04
Il Comune di Genova ha chiesto alla Lega Calcio di spostare alle 20.30 la partita fra Samp e Fiorentina, recupero della prima giornata di Serie A e inizialmente prevista mercoledì 19 settembre alle ore 17.
Il Secolo