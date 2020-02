di Marco Collini

Oggi ai microfoni di Labaroviola incontriamo l’ex calciatore della Fiorentina Alberto Malusci.

Oggi allena i giovanissimi della Rondinella Marzocco.

Buonasera Malusci, lei ha giocato 5 stagioni con Beppe Iachini, ci racconta un pregio ed un difetto da calciatore?

Buonasera Marco,

I pregi maggiori erano la disponibilità verso i più giovani, la grande umiltà e generosità verso tutti, tifosi compresi.

Qualche aneddoto?

Quando eravamo invitati alle cene dei viola club, non diceva mai di no.

Faccio fatica a parlare dei difetti, forse l’eccessiva puntigliosità nei particolari. Cosa che però lo ha fatto raggiungere i suoi obiettivi, come allenare in A.

Si ricorda qualche indiscrezione di Giuseppe all’interno dello spogliatoio?

Certo. Ero suo compagno di stanza nella stagione 93 / 94 e quell’anno in B, vincemmo alla grande il campionato. In camera faceva sempre stretching dopo il pranzo pre-gara e mi raccontava tutto degli attaccanti che sarei andato ad affrontare: ‘Vedi Alberto, oggi avrai davanti Tizio che attacca la profondità, Caio che è bravo col fisico ed è tutto mancino..’

Si vedeva la stoffa dell’allenatore anche a quei tempi..

Certamente, smise di giocare e l’anno dopo diventò subito vice di Walter Novellino. Aveva un obiettivo e lo perseguì con forza.

Vi siete sentiti ultimamente?

Gli ho fatto in mio in bocca al lupo, ora voglio andarlo a trovare al C.S.Astori per rivederlo. L’ultima volta fu nel corso dei festeggiamenti per il 90′ anno della Fiorentina.

Domenica ritrova la Samp e un allenatore in comune a tutti e due, Ranieri..

Sarà una gara tattica e pericolosa, nessuno si vorrà scoprire. La Samp è carica dopo Torino, ma i viola non possono perdere. Per Ranieri parla la carriera, ha compiuto imprese leggendarie come a Leicester.

Nel calcio di oggi rivede un nuovo Malusci?

Gonzalo Rodriguez ricorda un po’ il mio modo di far partire l’azione. Ma nel calcio di oggi sono ruoli che si trovano sempre meno..