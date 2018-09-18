Tuttosport, attesa probabilmente finita: Pjaca titolare contro la Samp. Il croato cerca la prima rete in Italia

Come riportato nell'edizione odierna ti TuttoSport l'attesa potrebbe essere terminata: Marko Pjaca dal primo minuto in Sampdoria-Fiorentina al posto di Eysseric per lanciare il tridente che tanto ha f...

Come riportato nell'edizione odierna ti TuttoSport l'attesa potrebbe essere terminata: Marko Pjaca dal primo minuto in Sampdoria-Fiorentina al posto di Eysseric per lanciare il tridente che tanto ha fatto sognare i tifosi viola in estate: Pjaca-Simeone-Chiesa. Il croato è alla ricerca del suo primo goal in Serie A visto che, con la maglia della Juventus non è mai riuscito ad andare in goal nelle 14 presenze in campionato.