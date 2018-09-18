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Tuttosport, attesa probabilmente finita: Pjaca titolare contro la Samp. Il croato cerca la prima rete in Italia

Come riportato nell'edizione odierna ti TuttoSport l'attesa potrebbe essere terminata: Marko Pjaca dal primo minuto in Sampdoria-Fiorentina al posto di Eysseric per lanciare il tridente che tanto ha f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2018 09:07
Tuttosport, attesa probabilmente finita: Pjaca titolare contro la Samp. Il croato cerca la prima rete in Italia - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Come riportato nell'edizione odierna ti TuttoSport l'attesa potrebbe essere terminata: Marko Pjaca dal primo minuto in Sampdoria-Fiorentina al posto di Eysseric per lanciare il tridente che tanto ha fatto sognare i tifosi viola in estate: Pjaca-Simeone-Chiesa. Il croato è alla ricerca del suo primo goal in Serie A visto che, con la maglia della Juventus non è mai riuscito ad andare in goal nelle 14 presenze in campionato.

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