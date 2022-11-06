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Amrabat non scende in campo per il riscaldamento insieme con i giocatori che vanno in panchina

Amrabat non scende in campo per il riscaldamento nel pre partita di Sampdoria-Fiorentina. Il suo nome nella distinta compare tra i panchinari

A cura di Flavio Ognissanti
06 novembre 2022 14:46
Amrabat non scende in campo per il riscaldamento insieme con i giocatori che vanno in panchina - Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.09.2022, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Assenza di Amrabat in campo nel pre partita di Sampdoria-Fiorentina. Tutti i giocatori, come di consueto, sono sul terreno di gioco. I titolari svolgono il riscaldamento pre partita mentre i panchinari fanno un torello tutti insieme. Tra questi non c'è Amrabat, convocato e a disposizione (almeno secondo quanto annunciato da Italiano) ma non presente nè tra i titolari e nè si è visto sul campo con il resto dei compagni seppur il suo nome compare tra i panchinari sulla distinta.

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