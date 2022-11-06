Amrabat non scende in campo per il riscaldamento insieme con i giocatori che vanno in panchina

Amrabat non scende in campo per il riscaldamento nel pre partita di Sampdoria-Fiorentina. Il suo nome nella distinta compare tra i panchinari

Assenza di Amrabat in campo nel pre partita di Sampdoria-Fiorentina. Tutti i giocatori, come di consueto, sono sul terreno di gioco. I titolari svolgono il riscaldamento pre partita mentre i panchinari fanno un torello tutti insieme. Tra questi non c'è Amrabat, convocato e a disposizione (almeno secondo quanto annunciato da Italiano) ma non presente nè tra i titolari e nè si è visto sul campo con il resto dei compagni seppur il suo nome compare tra i panchinari sulla distinta.

ULIVIERI CONTRO COMMISSO

https://www.labaroviola.com/ulivieri-commisso-non-puo-essere-uomo-di-calcio-e-arrivato-ieri-laltro-fa-male-ad-arrabbiarsi/191463/