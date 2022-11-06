Ulivieri: "Commisso non può essere uomo di calcio, è arrivato ieri l'altro. Fa male ad arrabbiarsi"

Intervenuto come ospite a Toscana Tv, il presidente dell'AIAC, Renzo Ulivieri, ha parlato anche del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: "Uomo di calcio non può essere, è arrivato ieri l'altro...

Intervenuto come ospite a Toscana Tv, il presidente dell'AIAC, Renzo Ulivieri, ha parlato anche del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: "Uomo di calcio non può essere, è arrivato ieri l'altro. Fa male ad arrabbiarsi. D'altra parte i presidenti stanno arrivando da tutte le parti, dagli Stati Uniti, dalla Cina e anche da altre parti. Sono arrivati da ovunque nel nostro campionato, anche nelle serie inferiori. Bisogna capire e vedere qual è lo scopo, questo non lo sappiamo. Il calcio è una materia dove uno che ha visto due partite, pensa poi di intedersene".

NON SARÀ FLACHI A DISTRIBUIRE LA SCHIACCIA AI TIFOSI VIOLA

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