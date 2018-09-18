Qui Samp: "19/9 ore 19 strade libere, stadio vuoto!". L'invito dei tifosi doriani a disertare il Ferraris contro la Fiorentina
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, ieri sono stati affissi alcuni striscioni in città di cui uno dal testo eloquente: "19/9 ore 19 strade libere, stadio vuoto". Questo l'...
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, ieri sono stati affissi alcuni striscioni in città di cui uno dal testo eloquente: "19/9 ore 19 strade libere, stadio vuoto". Questo l'invito della curva a tutti i tifosi doriani nel voler disertare il Ferraris per la partita contro la Fiorentina in programma domani, nonostante lo spostamento del fischio iniziale dalle 17.00 alle 19.00.
I tifosi contestano un orario penalizzante per una città già congestionata per il tragico crollo del Ponte Morandi ma, la società blucerchiata, non avrebbe potuto fare di più...