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"L'Inter per l’operazione Chiesa ha a disposizione cento milioni. Maxi ingaggio garantito al giocatore”

Il giornalista Giorgio Micheletti, intervenuto nel corso della trasmissione Casa Viola, andata in onda ieri sera su Toscana TV, ha parlato di una clamorosa trattativa. Protagonisti l’attaccante viola ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2019 13:25
"L'Inter per l’operazione Chiesa ha a disposizione cento milioni. Maxi ingaggio garantito al giocatore” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista Giorgio Micheletti, intervenuto nel corso della trasmissione Casa Viola, andata in onda ieri sera su Toscana TV, ha parlato di una clamorosa trattativa. Protagonisti l’attaccante viola Federico Chiesa e i neroazzurri di Milano: “Marotta per l’operazione Chiesa ha a disposizione 100 milioni di euro per pagare il cartellino alla Fiorentina, mentre per il giocatore è pronta una proposta di 7 milioni di euro netti all’anno di ingaggio. Si parla ovviamente di giugno. Sta entrando nell’Inter un fondo dell’Est che acquisterà il 30% di proprietà di Thohir e che metterà dentro uno stonfo di soldi”.

 

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