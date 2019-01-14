"L'Inter per l’operazione Chiesa ha a disposizione cento milioni. Maxi ingaggio garantito al giocatore”

Il giornalista Giorgio Micheletti, intervenuto nel corso della trasmissione Casa Viola, andata in onda ieri sera su Toscana TV, ha parlato di una clamorosa trattativa. Protagonisti l’attaccante viola ...

Il giornalista Giorgio Micheletti, intervenuto nel corso della trasmissione Casa Viola, andata in onda ieri sera su Toscana TV, ha parlato di una clamorosa trattativa. Protagonisti l’attaccante viola Federico Chiesa e i neroazzurri di Milano: “Marotta per l’operazione Chiesa ha a disposizione 100 milioni di euro per pagare il cartellino alla Fiorentina, mentre per il giocatore è pronta una proposta di 7 milioni di euro netti all’anno di ingaggio. Si parla ovviamente di giugno. Sta entrando nell’Inter un fondo dell’Est che acquisterà il 30% di proprietà di Thohir e che metterà dentro uno stonfo di soldi”.