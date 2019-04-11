Micheletti: “Montella sarà meno spettacolare. Fiorentina affidata a gente che non sa di calcio”

L'opinionista Giorgio Micheletti su MC Sport durante il 'Live Show': Montella torna a Firenze..."Viste le sue ultime esperienze non credo sia in condizioni di chiedere garanzie, che poi avrà ricevuto....

L'opinionista Giorgio Micheletti su MC Sport durante il 'Live Show':

Montella torna a Firenze...

"Viste le sue ultime esperienze non credo sia in condizioni di chiedere garanzie, che poi avrà ricevuto. Mi aspetto un Montella meno leggero di Milano, meno spaesato di Siviglia e meno di passaggio di quello visto alla Sampdoria. Sarà un allenatore più maturo, che si interesserà più al risultato che al gioco spettacolo stile Barcellona".

La Fiorentina ha sbagliato?

"Dalla vicenda Pioli escono due cose. La prima che l'uomo, non l'allenatore, Pioli è di una pasta che difficilmente si conosce nel mondo del calcio, dove nessuno si dimette mai. La seconda è che la gestione, non sportiva, della società è affidata a dei personaggi che di calcistico hanno poco a che fare. Non mi riferisco a Corvino. È emersa la differenza tra il mondo di campo e il mondo industriale, che viene gestito in un altro modo. Fino a quando i Della Valle non capisco questo ci saranno problemi".