Micheletti: “E se Pjaca sostituisse Chiesa? Ho paura che Federico sia uno dei tanti"

Il noto giornalista Giorgio Micheletti ha parlato ai microfoni di Radio Blu: "Io faccio una riflessione: se Pjaca fosse il sostituto di Chiesa? Non c’è solo la Juve su di lui ma Marotta e Paratici la...

Il noto giornalista Giorgio Micheletti ha parlato ai microfoni di Radio Blu: "Io faccio una riflessione: se Pjaca fosse il sostituto di Chiesa? Non c’è solo la Juve su di lui ma Marotta e Paratici la sanno lunga. Non riesco a capire se sia un giocatore buono o se stia attraversando il momento classico dei giocatori della Fiorentina: fanno molto bene in viola e quando vanno altrove non rendono così bene. Non vorrei che cominciassimo a sciuparlo, dicendo che ‘il migliore è mio’. Se arrivano cifre monstre è un problema per lui e per la società: se si prospettano ingaggi e offerte importanti è davvero difficile dire di no. Un’offerta ‘cash’ ci dovrà comunque essere, ma con anche contropartite tecniche credo che Corvino potrebbe pensarci. Questo è un mestiere e come tale deve essere affrontato. Con l’Europa League Chiesa farebbe benissimo a restare a Firenze, in caso di mancato accesso lui potrebbe scegliere. Potrebbe essere positiva una sua permanenza per l’attaccamento alla città, ma dall’altra parte potrebbe non trovare i giusti stimoli di crescita. El Shaarawy? Con circa 25 milioni a disposizione sul mercato si può investire anche su di lui, ma poi mancano un portiere, un vice-Badelj e non solo."