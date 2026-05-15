Bucchioni: "Se sono uscite certe voci su Paratici è perché sono vere. La possibilità che Vanoli resti c'è"

l giornalista ha analizzato il futuro della panchina della Fiorentina, tra riflessioni tecniche, valutazioni economiche e possibili conferme

Intervenuto a Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina e in particolare sul futuro di Paolo Vanoli.

“La partita contro la Juventus non sarà decisiva per il suo destino”, ha spiegato Bucchioni. “Certo, un’eventuale sconfitta pesante come quella vista a Roma renderebbe tutto più complicato. Però so che la società ha già avuto diversi contatti con il suo agente e la sua permanenza resta un’ipotesi concreta”. Il giornalista ha poi sottolineato come la decisione non sia ancora stata presa: “Io personalmente non proseguirei con lui, ma se la dirigenza dovesse ritenere che sia la scelta migliore, non avrei nulla da obiettare. In questo momento Paratici sta facendo valutazioni approfondite e non vuole affrettare la decisione”. Spazio anche agli aspetti economici: “Bisogna considerare i costi. Paratici si sta chiedendo se convenga investire su un nuovo allenatore oppure proseguire con Vanoli e rinnovargli il contratto”.

Infine, Bucchioni ha commentato anche le indiscrezioni sul dirigente viola: “Se certe voci sono uscite significa che un fondo di verità c’è. Poi bisognerà capire se diventerà qualcosa di più concreto o resterà solo un’idea. La permanenza di Vanoli potrebbe essere anche un punto di equilibrio tra le diverse anime della società, da Commisso a Paratici”.