Micheletti:" Temo la determinazione della SPAL ma viola nettamente favoriti. Non farei giocare Babacar ma soltanto Simeone."

E' intervenuto Giorgio Micheletti alla trasmissione contro calcio radio web condotta da Maurizio Canino ed il nostro Lorenzo Bigiotti.Sulla sfida di domenica:"Sono molto curioso ma allo stesso tempo p...

E' intervenuto Giorgio Micheletti alla trasmissione contro calcio radio web condotta da Maurizio Canino ed il nostro Lorenzo Bigiotti.

Sulla sfida di domenica:"Sono molto curioso ma allo stesso tempo preoccupato. Sono molto curioso di vedere se Pioli cambierà modulo e cambierà uomini. Sono molto curioso di vedere se Pioli vista ance l'assenza di un uomo chiave come Badelj cambierà qualcosa."

Su Babacar:"Non lo farei giocare. Con Simeone non credo sia compatibile perchè sono entrambi due prime punte. Da solo non lo farei giocare perchè secondo me Simeone è più adatto a giocare contro i lenti difensori della Spal. Infatti il ragazzo argentino dotato di grande velocità potrebbe essere un arma molto pericolosa."

Su Simeone:" E' un attaccante molto rapido e con senso del gol, mi piace molto. Cercherei di obbligarlo a percorrere meno km durante la partita perchè purtroppo a causa dei suoi movimenti talvolta esagerati pecca di lucidità."

Sul momento della squadra:" La partita di domenica sarà molto importante perchè poi ci saranno molte partite difficile. Non credo che il tecnico cambierà di nuovo qualcosa. La Fiorentina è superiore alla Spal speriamo che la squadra sia abbastanza determinata perchè gli avversari sono molto agguerriti. Per nostra fortuna non giocherà Antenucci che sarebbe stato molto pericoloso."

Sul pronostico:" La Fiorentina è favorita."