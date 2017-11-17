Andrea Della Valle è atteso a Firenze entro Natale. Parlerà con Corvino per dare il via alle operazioni di mercato
Andrea Della Valle è atteso a Firenze. Nessuno ha ancora deciso quando, ma tutte le dichiarazioni ufficiali, Antognoni l’ultimo, fanno pensare a ciò. Se Della Valle non dovesse fare apparizioni a sorp...
Andrea Della Valle è atteso a Firenze. Nessuno ha ancora deciso quando, ma tutte le dichiarazioni ufficiali, Antognoni l’ultimo, fanno pensare a ciò. Se Della Valle non dovesse fare apparizioni a sorpresa, magari in casa col Sassuolo, la presenza in citta è da mettere in conto nei giorni del Natale, quando, insieme agli auguri di buone feste, Della Valle dovrebbe presenziare al vertice che di fatto apre le grandi manovre di gennaio. Sarà in questa occasione che Corvino presenterà l’agenda con gli affari possibili (quelli a cui lavora in queste ore) e ADV accenderà il mercato. Così riporta La Nazione.