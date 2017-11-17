Andrea Della Valle è atteso a Firenze entro Natale. Parlerà con Corvino per dare il via alle operazioni di mercato

Andrea Della Valle è atteso a Firenze. Nessuno ha ancora deciso quando, ma tutte le dichiarazioni ufficiali, Antognoni l’ultimo, fanno pensare a ciò. Se Della Valle non dovesse fare apparizioni a sorp...

A cura di Redazione Labaroviola 17 novembre 2017 14:46

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